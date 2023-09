Ligi kolm nädalat koomas olnud PSG mängija: ärgates pärisin esimese asjana arstidelt, kas saan veel jalgpalli mängida

Möödunud nädalal andis Rico koduklubile intervjuu, kus rääkis õnnetusest ning sellest taastumisest. „Jumal tänatud, et mu taastumine kulgeb hästi, ehkki olen jätkuvalt arstide jälgimisel,“ rääkis hispaanlane. „Arstid otsustasid, et saan taastusravi esimest faasi teha juba kodus. Mul on hea meel olla kodus koos perekonna, abikaasa Alba ning sõpradega.“