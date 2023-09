Heiki Nabi MM-i eel: tunnen, et olen maailma tippudega võrdne ja suudan maadelda

„Ideaalne oleks see, kui oleks rohkem võistlusi. Kui ma olin noor, siis tegin 18-19 võistlust aastas, aga täna minus ei ole seda. Täna olen kogenud ja pean vähemaga hakkama saama,“ rääkis Nabi ERR-ile . „Ideaalis oleks võinud olla veel mõni võistlus, aga seda ei saanud. Ma arvan ikkagi, et tulles selle juurde, et laagrid läksid hästi ja laagrimatšid, mis pidasime, läksid ka tegelikult hästi. Vigu oli sees, aga vähemalt olen selle lühikese perioodiga saavutanud selle taseme, et olen maailma esimestega võrdne.“

„Nüüd on lihtsalt küsimus selles, et kui ma saavutan võrdsuse treeningutel, tunnen, et olen maailma tippudega võrdne ja suudan maadelda, aga tiitlivõistlus on hoopis teine asi,“ jätkas kahekordne maailmameister ja oma viimatisel MM-il pronksi võitnud Nabi. „Minu viimane MM oli neli aastat tagasi, 2019. aastal, see kõik on minu jaoks kauge teema, aga loodan, et kogemust mul on ja suudan selle maksma panna.“