Endise NFL-i mängija ema leiti tapetuna, poeg on endiselt kadunud

The Guardiani teatel hakkasid möödunud nädalal USA võimud otsima 35-aastast Browni ja tema ema Myrtlet pärast seda, kui lähedased teatasid politseile, et pole nendega kontakti saanud. CNN-i andmetel leidsid politseinikud laupäeval 73-aastase ameeriklanna vägivalla tundemärkidega keha Chicago ühe äärelinna lähistelt perekonna kodu tagant oja juurest. Kohalik politsei käsitleb Myrtle Browni surma tapmisena.

35-aastane Sergio Brown on endiselt kadunud. „Kui keegi teab, kus ta on, siis tahaksin talle öelda, et armastan teda ning ta koju naaseks,“ kirjutas vend Nick Brown pühapäeval sotsiaalmeedias. „Inimesed, palun ärge tulge meie maja juurde, Maywoodi politseijaoskond uurib endiselt juhtunut. Kui teil on Sergio asukoha osas informatsiooni, teatage sellest Maywoodi politseile.“