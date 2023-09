Verstappeni ajalooline seeria lõppes, aga järjekordne triumf on käeulatuses. Millal võib hollandlane kolmanda MM-tiitli kindlustada?

Kuningliku vormelisarja hooaja lõpuni on jäänud veel seitse GP-d. Võistlusaasta jätkub sel nädalal Jaapanis Suzuka ringrajal. Lisaks reisib karussell veel tänavu Katari, kahel korral USA-sse (Austin ja Las Vegas), Mehhikosse, Brasiiliasse ning Araabia Ühendemiraatidesse. Kataris, Austinis ja Brasiilias peetakse ka hooaja kolm viimast sprindisõitu.

Tänavuse hooaja valitsejad on olnud Red Bull ja Max Verstappen. Energiajoogitiim võitis hooaja esimesed 14 etappi, Verstappen teenis nendest võitudest 12. Hollandlasel oli käsil rekordiliselt pikk kümneetapiline ja Red Bullil 15-etapiline võiduseeria, kuid need katkesid pühapäeval Singapuris. Esikoha noppis Ferrari piloot Carlos Sainz, Verstappen jäi viiendaks.

Tiitliheitlust Singapuri GP tulemused sisuliselt ei muutnud. Verstappenil on üldliidrina koos 374 punkti, tiimikaaslane Sergio Perez on lähima jälitajana 151 silma kaugusel.

Tõenäoliselt kindlustab hollandlane kolmanda järjestikuse MM-tiitli 8. oktoobril toimuval Katari GP-l. Tol nädalavahetusel peetakse ka hooaja neljas sprindisõit, mille võitja teenib kaheksa lisapunkti. Kui Verstappeni ja Perezi vahe on Katari järel vähemalt 146 punkti, võidab hollandlane järjekordse MM-tiitli. Meenutame, et praegu on vahe 151 punkti.