Kas Arsenali peatreeneri vangerdamised toovad Inglismaa kõrgliigas võimaluse ka Karl Jakob Heinale?

Arsenal alistas pühapäeval võõrsil Evertoni 1:0. Võiduvärava lõi belglane Leandro Trossard, kes möödunud nädalal säras iluväravaga ka Belgia 5:0 võidumängus Eesti vastu. Tulemusest vaat et enamgi kõneainet pakkus aga Arteta otsus istutada pingile klubi esiväravavaht Aaron Ramsdale ning anda võimalus hispaanlasele David Rayale.

Ramsdale oli seni kõik neli Arsenali Premier League'i mängu põhikoosseisus alustanud. Möödunud hooajal tegi ta Inglismaa kõrgliigas kaasa kõik 38 matši. Suvel toodi klubisse konkurendi Brentfordi ridades hispaanlasest väravavaht David Raya (28), kes pühapäeval Arsenali vastu võistlusdebüüdi kirja sai.

Briti meedias tekitas kõneainet just Arteta otsus Inglismaa koondislane Ramsdale pingile jätta. Nii pidi peatreener kohtumise järel aru andma. „See on sama ratsionaalne otsus kui see, et Fabio Vieira mängis või Eddie Nketiah asendas ründes Gabriel Jesusi. Ma ei saanud ühtegi küsimust selle kohta, miks Jesus ei alustanud,“ vahendas BBC Arteta öeldut. „Gabriel on võitnud meie tiimis rohkem tiitleid kui keegi teine. Pean siin silmas ka ennast.“

„Mul ei saa olla samal positsioonil kaht sellist meest ilma, et kumbki ei mängiks. Davidil on suurepärased omadused nagu ka Aaron ja Karl Heinal,“ rääkis Arteta. „Peame neid kasutama.“

Peatreener tunnistas, et on varasemalt tahtnud ka mängu ajal väravavahti vahetada. „Mul ei olnud siis julgust seda teha. Võin välja võtta ääremängija, ründaja või keskkaitsja või panna püsti viiene kaitseliin ning hoida tulemust. Kõnealused matšid lõppesid viigiga ning olin väga pettunud,“ avaldas Arteta. „Miks mitte (vahetada väravavahti)? Teisel väravavahil on kvaliteet olemas, et tuua mängu muutus. Minu tunne ütleb, et kõik peaksid saama võimaluse. Nad peavad saama võimaluse, sõltumata turniirist.“

Arteta sõnavõtt annab jalgpallisõpradele lootust, et tulevikus võib ka kolmanda väravavahi rolli kuuluv 21-aastane Hein saada Arsenali esinduse eest rohkem mänguaega. Hein tegi Arsenali eest võistlusmängus debüüdi mullu Inglismaa liigakarikasarja kohtumises Brightoni vastu, mille Londoni klubi 1:3 kaotas. See on ka seni tema ainus mäng Arsenali põhitiimi eest mõnes võistlussarjas. Käimasoleval hooajal kuulus ta Londoni klubi pingile Premier League'i avamängus Notthingam Foresti vastu.