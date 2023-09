Mullu Hyundaist kinga saanud Solberg ihkab tippklassi tagasi: peame olema valmis ka plaan B-ks

Solberg kuulus veel möödunud aastal Hyundai programmi ning sai mitmel rallil osaleda ka Rally1 masinaga. Pärast Uus-Meremaa etappi otsustas Hyundai noore sõitjaga aga koostöö lõpetada.

Tänavu võistleb 2003. aasta maailmameistri Petter Solbergi poeg Škoda Fabia Rally2 masinaga WRC2-s. Ta on WRC2-s võitnud tänavu enim kiiruskatseid, kuid tema võistlusi on pärssinud ka tehnilised probleemid ning sõiduvead.

DirtFishiga rääkides sõnas Solberg, et loodab taas võistelda Rally1 autodega. „See on unistus ja see ei muutu kunagi,“ rääkis rallisõitja. „Oleme sellest perekonnast palju rääkinud ja see on tõsi: rallisport on meie elu. Annan endast kõik, et järgmiseks hooajaks Rally1 autosse tagasi pääseda.“

Kuidas Solberg oma võimalusi hindab? „See on raske. Ma ei pea teile ütlemagi, et Rally1 kohti on väga vähe. Saan vaid edasi pingutada, rääkida ning loomulikult sõita,“ kostis Solberg vastuseks.

WRC2-s on Solberg seni osalenud kõikidel MM-rallidel, kuid mitte alati punktiarvestuses. Näiteks Keenias oli ta kõikide Rally2 autode peale teine ja Soomes kiireim, et nendel võistlustel ta end punktidele ei nomineerinud.

Viimase MM-stardi teeb ta tuleval nädalal Tšiilis. Kaks viimast MM-etappi Kesk-Euroopas ja Jaapanis jätab Solberg vahele. „Mul on plaan, kuidas pärast Tšiilit edasi võistelda, aga sellest kuulete varsti.“

Juhul, kui Solbergil ei õnnestu ühessegi kolmest tiimist - Toyota, Hyundai, M-Sport - pääseda, on tal välja mõeldud ka variandid B ja C. „Peame olema valmiks ka plaan B-ks, milleks on teha WRC2 sarja eratiim koos Monster Energyga,“ rääkis Solberg, kelle üheks sponsoriks kõnealune energiajook on. „Väga äge oleks koos nendega oma auto ehitada. Milline auto? Seda ma veel ei tea.“