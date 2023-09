Vangivalvur, plaatija, riigiametnik ja kokk. Saame tuttavaks sel nädalal Simple Sessionil osalevate eestlastega!

Tauno Krüüts

„Mulle on alates väikesest poisist saati meeldinud ronida ja käia kohtades, kus ei olnud kõige ohutum turnida ehk nii-öelda parkuurida. Ühel hetkel avastasin enda jaoks rula, millega sõitsin paar suve, kuid tundsin, et see pole ikka minu jaoks. Isa ostis mulle maastikuratta, kui olin kuskil 10-aastane. Hakkasin selle rattaga äärekividest üles-alla hüppama ja seetõttu tuli seda nii umbes üle päeva tihedalt remonti. Tihti oli rehv katki, velg kõver, pidurid katki jne. Esimese trikiratta sain 12. sünnipäevaks,“ jutustab Tauno oma BMX-i algusloo.