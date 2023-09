DELFI VIDEO | Viimsi kapten Suurorg: suurte vastu on kindlasti raske, aga ülejäänutega üritaks võrdselt mängida

Suurorg liikus kahe hooaja vahel tagasi koju, sest Viimsi on tema kasvatajaklubi ning Valdo Lips oli noorteklassides tema treener. „Tartus sai minu jaoks üks periood läbi, sest lõpetasin füsioteraapia bakalaureuse. Valdo oli mind varemgi kutsunud ja nüüd tundsin, et on õige aeg minna,“ selgitas mängujuht klubivahetust.

„Palju kipuvad unustama, et mullu oli ka Tartus meil väga noor sats: 23-aastane Märt Rosenthal oli kapten ja vanemad mehed oli 25 eluaasta ringi. Võrreldes Tartuga on erinev see, et väga palju mängijad mängivad tänavu esmakordselt sel tasemel, kuid kõigile meeldib trenni teha ja vaatame, kuhu see meid viib,“ märkis 23-aastane Suurorg.