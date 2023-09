DELFI VIDEO | Pärnu Sadama liider Valge: meeskonnas uusi nägusid on vähe, aga seis on veel rabe

Ehkki Pärnu Sadam on kahe hooaja vahel säilitanud suurema osa meeskonna selgroost, siis kontrollmängudes on nelja kaotuse kõrval vaid üks võit. „Ideaalist oleme veel natuke kaugel. Kuigi võiks arvata, et kui on nii palju samu nägusid, siis võiks asjad minna kergemalt liikuma hakata, aga on suhteliselt rabe. Väike probleem on kaitse. Tegelikult pole uut ameeriklast Mario [Keglerit] väga palju näinud, sest ta liitus hiljem ja ta on olnud pikalt haige. Tema kohta ei oskagi midagi öelda. Aga arvan, et saame asjad kiiresti liikuma ja kindlasti lähme Euroopat vallutama,“ rääkis 26-aastane Valge.