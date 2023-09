Valitsevat maailmameistrit kimbutas taas vana terviseprobleem. „See on tõeline, toores ja räpane taastumislugu“

32-aastane Diggins on ka varem avalikult rääkinud sellest, kuidas ta oma sportlaskarjääri algusaastatel buliimia all kannatas. Vanemate julgustusel ravile pöördunud suusataja paranes, kuid nüüd tõstis vana probleem taas pead.

„Kuigi see pole lihtne, tahan teiega midagi jagada,“ alustas Diggins. „Pärast 12 terve inimesena elatud aastat olen sel suvel pidanud võitlema taas söömishäiretega. Mul läheb praegu palju paremini tänu ümbritsevatele inimestele. Tahtsin seda ikkagi jagada, sest see pole täiuslik taastumislugu – see on tõeline, toores ja räpane ning see on okei.“