Mistra langes eurosarjas konkurentsist: kaitse lekkis ja olime realiseerimisega suures hädas

„Kahjuks meie eilne ja tänane esitus erinesid teineteisest oluliselt. Laupäeval oli nagu tuhh ja nälg sees ning suutsime vastastele hambaid näidata. Täna aga kaitse lekkis ning olime suures hädas realiseerimisega. Näitasime episoodiliselt head käsipalli, saime tiimina aega koos veeta ning võistkonnavaimu suurendada ja see ei jookse kunagi mööda külgi maha,“ rääkis sel hooajal Mistra ridadesse siirdunud pikaaegne Eesti koondise kapten Martin Johannson.

Teise poolaja alguses õnnestus küll Mistral skoorimine paremini, kui järjest tabasid Vladyslav Naumenko ja Serhii Orlovskyi, kuid austerlastel oli siiski alati vastus olemas ning 45. minutiks olid nad oma edu suurendanud juba 26:17 peale. Perioodi lõpus tegi eestlaste treener Jüri Lepp juba ohtralt vahetusi ning eurosarja õhku said nuusutada mitmed noormängijad. Aron Leppik ja Martti Viitkar said kirja ka kaks tabamust. Lähemale harjumaalased siiski ei pääsenud ja lõppskooriks vormistas Bregenzi poolt Matthias Brombeis 33:24.