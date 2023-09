TÄNA DELFI TV-s | Vaatemängulisel fitnessialal toimuvad esimesed Eesti meistrivõistlused

Võistlustel võetakse mõõtu kolmes erinevas kategoorias: kuld-, hõbe- ja pronkssarja tasemel. Fitness Challenge’i iga tase koosneb omakorda kuuest erinevast üldfüüsilisest harjutusest, mida sooritatakse kaheminutiliste intervallidega. Võistleja jaoks on võistlus läbitud kui on sooritatud kõik kuus harjutust maksimum kordustele.

Lühikese ajaga on uus ala leidnud palju poolehoidjaid, sest erinevalt teistest kulturismi ja fitnessi aladest ei hinnata sportlasi visuaalselt ja paremusjärjestus sõltub puhtalt füüsilisest sooritusest. Fitness Challenge sümboliseerib jõudu, osavust ja vastupidavust, muutes ala atraktiivseks nii jõusaalis treenijatele kui ka teiste spordialade esindajatele ning see on jõukohane igas vanuses spordisõbrale. Samuti ei pea selle ala puhul pidama ranget dieeti, mida nõuavad muud fitnessialad. Kuna võistlus käib aja peale, siis on see põnev ja vaatemänguline ka pealtvaatajatele ning kaasaelajatele.