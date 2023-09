Endised tippsportlased alustavad „Lapse spordiaabitsa“ abil Eesti spordihariduse arendamist

„Idee Lapse spordiaabitsaks sündis juba 2019. aastal, mil Tartu Rocki pikaaegne mändežer Meelis Pastak perega USA-s reisis ja sealset NBA Cleveland Cavaliersi käsiraamatut Tartu Rocki korvpallikooli eestvedajatega jagas. Kuna Rocki Korvpallikooli eesmärk ei ole vaid anda korvpallitrenne, vaid toetada terviklikult laste spordiharidust ning aktiivset eluviisi nii, et lapsed ka spordi juurde jääksid ning oleksid valikute tegemisel ning spordi kogemisel hoitud nii vaimselt kui füüsiliselt, võtsime NBA klubi eeskujul ette „Lapse spordiaabitsa“ koostamise,“ selgitas Rocki korvpallikooli asutaja ja endine tegevsportlane Tanel Tein.

Ta lisas, et kuigi sajad treenerid teevad igapäevaselt tööd selle nimel, et toetada lapse esimeste treeningvalikute tegemisel ning ka tervislike eluviiside juurde jäämisel, siis on läbi aastate olnud näha, et Eesti süsteemis puudub terviklik lähenemine. „Reaalsuses on meie riigis tarvilik lisaks tavapärasele haridussüsteemile edendada ka spordiharidust, et meie järelkasv saaks teha teadlikke valikuid, oleksid terved ja aktiivsed ning neil oleks võimalik valida kas sobiv hobi või ka sportlastee,“ nentis Tein, kelle sõnul on spordiaabits esimene teos planeeritud kolmest raamatust.

„Kuigi spordiaabitsa väljaandmine on alles esimene samm Eesti spordihariduse edendamisel, on see teos aluseks, et siduda laps, lapsevanem, treener ja loomulikult kogukonnad ühtsesse inforuumi. Aabits jagab treeningute ja sportimise kohta esmast aabitsatarkust ja toetab just kuni 11-aastaste laste sporditeekonda,“ selgitas Tein.

„Lapse spordiaabitsa“ esimene pool räägib tervise ja söömisega seotud teemadel. Kuidas laps selles vanuses areneb, milliseid kehalisi oskuseid arendada, kuidas leida õige trenn ja koormus. Selle osa allikateks on spordiarstid Agnes Mägi ja Eve Unt. Söömise teemalises peatükis annab häid ja vajalikke nõuandeid toitumisteadlane Mihkel Zilmer. Suur osa spordiaabitsast käsitleb trennis käimise ja võistlemisega seotud vaimset poolt.