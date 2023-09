Manu sai järjekordse kolaka, kuid Erik ten Hag lisasurvet ei tunne: peame sellega silmitsi seisma

Erik ten Hagi hoolealused kaotasid eile Inglismaa kõrgliigas koduväljakul 1:3 Brightonile. See oli punakuraditele juba tänavuse hooaja kolmas kaotus, mis langetas klubi liigatabelis 13. reale.

Pärast matši kutsus Ten Hag oma mängijaid esile tõusma, mis aitaks klubi raskest perioodist üle. „Oleme pettunud ja see on normaalne,“ tunnistas peatreener. „Eriti sellepärast, et kohtumine oli kinni pisikestes detailides.“

„Esimesel poolajal lõime palju võimalusi, kuid ei löönud väravaid. Paratamatult hakkad riietusruumis mõtlema: „Kuidas see võimalik on?“ Nii see oli ja peame sellega leppima,“ jätkas ta.

Manu on endale lasknud viimase nelja mänguga lüüa koguni 10 väravat. Ten Haag tõdes samuti, et tema meeskond peab kaitsetegevust parandama. „Mõnikord tuleb ette halbu perioode, millega me ka praegu silmitsi seisame. Me ei tule praeguse olukorraga hästi toime. Peame kaitses üles näitama sihikindlust ja vastupidavust,“ analüüsis ta.

Vaatamata hooaja kehvale algusest ei usu Ten Hag, et neile on peale pandud täiendav surve ning hollandlane keskendub jätkuvalt võistkonna vormi taastamisele. „Surve on alati olemas,“ avaldas ta. „See oli eelmine aasta ja sama seis on ka praegu. Unitedis olles tuleb alati minna igat mängu võitma.“