TÄNA OTSEBLOGI | Kas Red Bulli võiduseeria lõppeb? Verstappen ja Perez alustavad Singapuri GP-d teisest kümnest

Esimesest korda peale 2018. aasta Venemaa GP-d ei jõudnud kvalifikatsioonis viimasesse sessiooni ehk kümne parema sekka kumbki Red Bulli sõitja. Valitsev maailmameister Max Verstappen stardib 11. kohalt ja Sergio Perez 13. positsioonilt. Meenutame, et tänavused esimesed 14 etappi on võitnud Red Bull (12 võitu Verstappenil, 2 Perezil). Verstappenil on üldse käsil kümneetapiline võiduseeria. Kas täna saab see läbi?