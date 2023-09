Elu paremuselt teise jooksu teinud Rasmus Mägi: sellise ajaga oleks võinud hooaega alustada

Kuidas Eesti parim tõkkejooksja hooaja kokku võtab? „Mõnes mõttes on küllaltki kurnav aasta olnud, aga usun, et just järgmist aastat silmas pidades on hea, et see sedasi läks. Mul ei ole küll mõtet mõelda, mis kõik oleks võinud teisiti minna, aga samas sportlasena ma ju tunnen, kui tähtsad on mingisugused valikud ja otsused. Tunnen, et tegime hooaja jooksul väga palju tarku ja õigeid otsuseid,“ lisas ta.