DELFI FOTOD | Levadia muukis Paide kaitse lõpuks lahti ja katkestas vastaste peatreeneri kaotusteta seeria

Paide polnud seni peatreener Ivan Stojkovici käe all kaotanud 11 mängust ühtegi. Eelmisel aastal sai Stojkovic pool hooaega juhendada Levadiat.

Eelmisest neljast mänguga vaid kolm punkti (kolm viiki, üks kaotus) kogunud Levadia asus tabelit juhtima. Neil on 27 mänguga koos 57 punkti. Tiitlikaitsjal FC Floral on 56 punkti, aga neil on üks mäng varuks. Flora kohtub pühapäeval Nõmme Kaljuga.