Jalgpalli Meistrite liigas on sel sajandil olnud ainult kaks klubi, kes on võitnud oma esimese trofee Euroopa kõige tugevamas klubisarjas. Teistel triumfini jõudnud tiimidel oli juba varasemast vähemalt üks tiitel ette näidata. Eelmine hooaeg oli mõnes mõttes veelgi murrangulisem. Kas see kõik tähendab, et klubijalgpall ongi jõudnud uude ajastusse?