„Nüüd on see tehtud!“ Vuelta saabki üllatusvõitja

29-aastane Kuss on rattamaailma üks hinnatumaid abilisi, kes on viimastel aastatel suurtuuride võiduni aidanud nii Roglici kui ka Vingegaardi. Seekord on Kuss saanud ka ise särada.

Vuelta lõppeb pühapäeval Madridis ja kirjutamata reegel on, et viimasel etapil üldvõidu peale enam ei sõideta. Seega tuleb Kussil vältida ränka kukkumist ja loota, et tervis alt ei vea. „Nüüd on see tehtud,“ ütles Kuss tänase etapi finišis. „Ma ei mõista veel, millega olen hakkama saanud.“