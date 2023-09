Endine tiimikaaslane Michael Schumacheri seisundist: sealt ei tule häid uudiseid

Endine F1 ajakirjanik ja Schumacheri sõber Roger Benoit väitis hiljuti, et sakslase seisund on „lootuseta juhtum“.

Herbert ütles Benoit` sõnavõttu kommenteerides Grosvenor Sportile: „Sealt ei tule kunagi uudiseid. Mida me teame, on see, et me ei kuule sealt kunagi ühtegi positiivset uudist.“