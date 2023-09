VIDEO | Pisaratega võidelnud Andy Murray andis võidu järel emotsionaalse intervjuu

„Mul on täna väga raske päev. Täna on minu..., vabandust,“ alustas Murray, kuid pidi katkestama.

Publik aplodeeris šotlasele, kuni Murray end kogus. „Täna on mu vanaema matused... vabandust,“ jätkas Murray läbi pisarate.

„Vanaema, see võit on sulle,“ lausus Murray lõpetuseks.

Hiljem sõnas šotlane ajakirjanikele: „Rääkisin sellest oma isaga ja ta ütles, et „ta [vanaema] tahaks, et sa mängiksid“. Nad ütlesid, et ma võidaksin, seda ma tegin.“