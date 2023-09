VIDEO | Rovanperä sai driftivõistlusel peaaegu maksimumpunktid. „Ta on üliinimene!“

See tulemus andis soomlasele esikoha. Teine oli Kevin Piskolty 98 punktiga.

Ilta-Sanomat kirjutab, et kaks võistluse kommentaatorit kirjeldasid Rovanperä eilset esitust selliste sõnadega nagu „ideaalne“ ja „uskumatu“.

Neid pani imestama, et Rovanperä suutis seinast vaid sentimeetrite kaugusele triivida. „Selle poisiga on midagi valesti. Ta on üliinimene!“ ütles üks kommentaator.