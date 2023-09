Autoralli MM-sarjas käib võitlus suure lepingu nimel

Sel suvel saatis FIA rehvitootjatele avatud kutse, et nad osaleks uue tarnija konkursil aastateks 2025-2027. Tootjatel on oma taotluste esitamiseks aega tänaseni.

Alates 2021. aastast on WRC rehvitarnijaks olnud Itaalia firma Pirelli, kuid seekord nad enam ei konkureeri.

Motorsport.com-i andmetel plaanis Pirelli veel eelmisel kuul oma pakkumise teha, ent nüüd on sellest loobutud.

Küll on taotluse esitanud Prantsusmaa firma Michelin. Autoralli MM-sari on Michelinile tuttav keskkond, kuna aastatel 2011–2020 oli WRC leping just nende käes.