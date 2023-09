Karmid süüdistused: Norra koondislased saboteerisid Kläbot

„Ahistamine, kiusamine, karm kõnepruuk... see pole okei,“ rääkis kogenud määrdemees.

Kord tervitas Pederseni rahvuskoondise suusabussi astudes suur plakat kirjaga „homo“. „See ei olnud mulle suunatud, aga see oli nii ebavajalik. Minu arvates ei olnud see naljakas, nii et ma võtsin selle maha.“