VIDEO | Üle finišijoone roomanud eestlanna sai kuulsaks. „Maraton on ilus, isegi läbi valu!“

Sotsiaalmeedias on Heinaru finišeerimisest saanud ootamatult tõeline hitt, mida on vaadatud miljoneid kordi. Mida eestlanna ise sellest arvab? „Maraton on ilus, isegi läbi valu. Inimestele, kes seda jagavad ja vaatavad, läheb ilmselt see inimlik hetk hinge. Nad on võibolla ise midagi analoogset kogenud või siis samastavad seda enda kogemustega. Minu eesmärk ei ole näidata, et maratonil peab finišeerima veri ninast väljas ja et see ongi õige viis.“