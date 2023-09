USA tennisetähe isa sai Djokovici peale pahaseks: ta tahtis mu poega lihtsalt mõnitada

Shelton ja Djokovic läksid vastamisi eelmisel nädalal lõppenud USA lahtistel, kus poolfinaalis tunnistas 20-aastane ameeriklane hilisema tšempioni kindlat 6:3, 6:2, 7:6 (4) paremust.

Pärast kohtumist pakkus sotsiaalmeedias palju kõneainet Djokovici käeliigutus, millega ta imiteeris Sheltoni tavapärast võidutähistust.

„Mulle väga meeldib see, kuidas Ben võite tähistab. Ma leian, et see on väga originaalne ja tahtsin teda kopeerida,“ selgitas Djokivic.

USA tennisisti isale polnud serblase käitumine aga sugugi meeltmööda: „Novak tahtis Beni mõnitada ja ta ei teinud seda lihtsalt selleks, et kedagi kopeerida. See valmistab pettumust, et vägev tšempion nii käitus.“

Samas Sheltonit ennast Djokivici žest ei häirinud. „Mulle ei meeldi see, et inimesed hakkavad mulle sotsiaalmeedias ütlema, kuidas ma juubeldada tohin. Ma arvan, et kui sa võidad kohtumise, siis väärid võimalust teha seda, mida ise tahad.“