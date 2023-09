Verstappen kritiseeris Mercedese tiimibossi: ta on endiselt närvis, sest neil oli s*** võistlus

Sõnasõda sai alguse pärast üleeelmisel nädalal toimunud Monza etappi, kus Verstappen noppis rekordilise kümnenda järjestikuse võidu. Wolff ütles pärast sõitu, et talle ei läinud hollandlase saavutus üldse korda ning taoline rekord on oluline pelgalt Wikipedia täitmiseks.

Nüüd leidis aga Verstappen, et Wolff räägib liiga palju Red Bullist ja peaks selle asemel oma meeskonna hädadega tegelema.

„Neil oli päris s*** võistlus, nii et ilmselt ta [Wolff] on endiselt närvis. Vahepeal jääb mulje, et ta töötab meie meeskonnas, aga õnneks pole see nii,“ lausus Verstappen Singapuri GP eelsel pressikonverentsil.

Ma arvan, et kõige tähtsam on enda tiimile keskenduda ja seda me teemegi. Tegime seda ka siis, kui nemad sarja domineerisid,“ lisas kahekordne maailmameister.

Hollandlase sõnul tuleks Mercedesele kasuks, kui nende pealik suudaks oma kibestumusest lahti lasta: „Ma arvan, et teiste edu peab oskama hinnata, sest sellest on võimalik inspiratsiooni ammutada. Me toimisime ise varasemalt just nii ja nende domineerimist oli väga muljetavaldav vaadata.“