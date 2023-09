FOTOD | Uue nimisponsori saanud jäähoki meistriliigas osaleb 5 meeskonda, tiitlikaitsja saadab jääle noormängijad

„Noored poisid on algavaks hooajaks indu täis. Peame aru saama, et tegemist on HC Panter duubelvõistkonnaga ja nende osalemine siin täidabki potentsiaali tõstmise, arenemise ja paremaks saamise eesmärki. Meil pole mingit kohustust, vaid see on nende jaoks võimalus saada meeste liigas selliste suurte võistkondade vastu praktikat. Iga punkt, mis tabelisse tuleb, on meie jaoks hea tulemus,“ ütles Pantrite U20 meeskonna treener Pelle Sildre.