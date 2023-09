Selgus jalgpallinaiskonna koosseis Rahvuste liiga mängudeks

Peatreener Sirje Kapperi sõnul minnakse mõlemale mängule vastu sooviga punkte teenida. „Alustame teekonda, mille eesmärk on jõuda kõrgemale liigasse. Vastased on meie jaoks tugevad. Kasahstaniga oleme kohtunud, teame nende mängijaid ja kvaliteeti. Samas alustas Kasahstani koondise eesotsas uus treener, seega oleme üllatusteks valmis. Iisrael on meie alagrupi kõige tugevam vastane. Mitmed nende koosseisu mängijad pallivad igapäevaselt tugevates liigades, näiteks Saksamaal ja USA-s. Meie tugevus on aga see, et oleme koduses liigas jõudnud hooaja teise poolde ja mängijate vorm peaks olema heas seisus,“ rääkis Kapper.