Karpin tegi ootamatu avalduse: kõik jalgpallurid, kes saavad, peaks Venemaalt lahkuma

„Peame töötama eelkõige klubides. Ma näen Aleksandr Golovini (mängib Prantsusmaal Monacos - toim.) ja ülejäänud mängijate vahel füüsilises vormis suurt erinevust. See meeskond oli poolteist kuni kaks aastat tagasi peaaegu samas koosseisuga [2022. aasta MM-i kvalifikatsioonis] teisel kohal. Kõik räägivad, et meie meistrivõistluste tase on langenud. Selle mõistmiseks ei pea te isegi rahvuskoondise mänge vaatama. Motivatsiooniprobleem on samuti olemas, kuid see pole peamine,“ sõnas Karpin, vahendab Gazeta.ru.