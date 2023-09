EELVAADE | Tartu Ülikool Maks&Moorits on seadnud kõrged sihid. Kas uue treeneri, eestlaste ja leegionäride pusle sobib kokku?

Tartu spordidirektori Janar Taltsi sõnul sai klubi suvel oma ülesannetega hakkama, võistkond oli augusti keskpaigaks koos. Nüüd on küsimus selles, kas koosseis on võimeline tõusma Eesti parimaks.

„Jah, meie eesmärk on kulda võita. Enne hooaja algust pole sellest kuhugi taganeda. Selle nimel tulebki tööd teha, aga kogu hooaeg on protsess. Mehed peavad terved püsima, aga teada on, et korvpallis ei lähe ükski asi plaanipäraselt. Aga kui kõik suudaksid endast 100% anda ja mõni ka üllatada, siis miks mitte,“ ütles Talts Delfile.