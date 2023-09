Võrkpalli karikavõistluste loos võib tuua intrigeerivad veerandfinaalid

Eelmise aasta finalistid TalTech ja Viljandi Metall loositi tabeli erinevatele pooltele, ülejäänud kaheksa naiskonda said asetuse fortuunaks olnud Kert Toobali abiga. Loosi tahtel on võimalus, et üle-eelmise aasta karikavõitja TÜ/Bigbank ja valitsev karikaomanik TalTech kohtuvad juba veerandfinaalis, selleks peavad tartlannad küll esmalt eelringis alistama Pärnu Spordikooli. Alumisel tabelipoolel on ka teine intrigeeriv vastasseis kui kaks eelmisel aastal poolfinaali jõudnud naiskonda – Audentese SG/NK ja Rae SK/Viaston kohtuvad omavahel.

Eelmise aasta finalistid Bigbank Tartu ja Selver TalTech loositi tabeli erinevatele pooltele koos koduväljaku eelisega, samamoodi said paigutuse erinevatele tabelipooltele teised kaks Eesti meistriliiga klubi Pärnu VK ja Barrus Võru VK. Ülejäänud viiest meeskonnast kolm loositi otse veerandfinaalidesse, kaks klubi peavad alustama eelringist. Juhul kui loosi tulemusel eelringi sattunud EMÜ/Structura, mida juhendab sel aastal koondisekarjääri lõpetanud Rait Rikberg, suudab alistada IMSport/Türi meeskonna, siis ootab veerandfinaalis teda ees Alar Rikbergi juhendatav Bigbank Tartu. Nii et potensiaalne Rikberg vs. Rikberg on õhus, aga Türi meestel on võimalik sellele perekondlikule kokkusaamisele käsi ette panna.