DELFI VIDEO | Tervisemured seljatanud Rauno Nurger: põhirõhk on kaitsel, kus tahame palli suruda

Kalev/Cramo keskmängija valmistasid suvel probleeme puusad, kuid nüüdseks on olukord tema sõnul paranenud. „Tehti süstid ja pärast seda oli umber nädal aega taastumine. Nüüd on kõik jälle väga okei. Kindlasti oli ennast raske käima saada, aga nüüd tunnen, et vorm on õigel teel ja seis kõvasit parem,“ rääkis 29-aastane Nurger.

„Kõik päevad enne hooaja algust ja tähtsaid mänge on vajalikud. Kindlasti on hooajaeelsetes mängudes palju pallikaotuseid. Üksteise tundma õppimine võtab natuke aega. Peame seda aega, mis meile antud on võimalikult hästi ära kasutama,“ jätkas Nurger.

Millised on Nurgeri algava hooaja eesmärgid? „Kalevisse tulemise põhieesmärk oli, et saaks mängida ka Euroopas. Hispaanias oli ainult koduliiga ja mänge oli vähe. Siin saab rohkem mängida ja eesmärk on teha võimalikult häid esitusi. Peamine on see, et võistkonnal läheks hästi ja alles siis hakkan enda pärast muretsema,“ lahkas korvpallur.

Vaata lisaks videost, mida Nurger peagi algava hooaja eel rääkis!