DELFI VIDEO | Martin Dorbek: hooaja avamäng Tartuga on Eesti mõistes El Clasico

„Nendes mängudes ei ole oluline võit. Nendest tuleb õppida. Kaks mängu on veel ees tugeva Soome tiimi Karhu Basketi vastu,“ rääkis Dorbek. „Mõlemal võistkonnaga liitunud leegionäril tuleb kohaneda (Desonta Bradfordil ja Manny Suarezil - toim). Õnneks on mõlemad eurokossuga sina peal, aga hetkel käib lihtsalt võistkonna ja treeneri nõudmistega kohanemine.“

25. septembril alustab Kalev Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri, kus esimene vastane on Rootsi klubi Norrköping. „Eelmine aasta mängisime tase madalamal (FIBA Europe Cupil - toim), nüüd on Meistrite liiga. Suur eesmärk on jõuda põhiturniirile. Samas ei saa kergelt võtta ka kohtumist Tartu vastu, mis on Eesti mõistes El Clasico. Loodan, et kohale tuleb palju publikut, mis annaks kohtumisele palju juurde,“ lisas Cramo mängija.