DELFI VIDEO | Kalev/Cramo abitreener Reinbok: loodame Kovliari Meistrite liiga aknaks tagasi saada

„Eks meil on hooaja eelne sisse elamine, kus kontrollmängude kõrval on vaja rütm ja rutiin töösse saada,“ tõdes hooaja eel Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok. Tallinlased on pidanud seni neli kontrollkohtumist, kus nad alistasid 84:51 Rapla Avis Utilitase, 101:73 Riia VEF-i ja 80:75 Helsinki Seagullsi, Leedu rahakale suurklubile Vilniuse Wolves jäädi alla 61:73. Sealjuures ei saanud meeskonda aidata nende üks eeldatav liider Oleksandr Kovliar.