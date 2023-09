Kristjan Kanguri lahkumismängul astub üles Tanel Padar

„Kui selgus, et Kristjan oma korvpallurikarjääri lõpetab, võtsime sihiks teha talle vägev lahkumismäng,“ sõnab BC Kalev/Cramo turundus-ja ürituste korraldus juht Allan Siimann. Lahkumismängus jooksevad Kalev/Cramo legendide eest väljakule Kristjan Kangur, Branko Mirkovic, Gregor Arbet, Rait Keerles, Tanel Sokk, Howard Frier, Valmo Kriisa, Erik Keedus ja Gert Dorbek. Meeskonda juhendavad Alar Varrak ja Martin Müürsepp

„Ürituse eesmärk on pakkuda pealtvaatajatele unustamatu korvpalliõhtu ja panna väärikas punkt Kanguri karjäärile. Esineb Tanel Padar oma bändiga ning koostööpartneritega pakume erinevaid lisategevusi nii lastele kui täiskasvanutele - eelmisest hooajast menukaks saanud Karupoeg Puhhi lasteala, Euronicsi tehnikanurk ja fännipood eritoodetega,“ kirjeldas Siimann.

„Igal saalis oleval inimesel on võimalik saada ka osaks ajaloost, nimelt oleme Kalev/Cramos seadnud endale lisaeesmärgiks võtta enda nimele PAF Eesti-Läti Ühisliiga publikurekord mis hetkel 5050 inimesega on eelmise hooaja Riia VEFi ja BC Prometey vahelisel mängul. Oleme oma võimekuse piirides loonud kõik eeldused, et 21. september jääks kõigile pikaks ajaks meelde ja nüüd ootame kõikide inimeste panust - tulge saali!“