EELVAADE JA FOTOD | Euroedu Kalev/Cramo majja jõukust ei toonud, kuid eesmärgid on kõrgemad kui mullu

„Meeskond on sarnane eelmise aastaga – ükski mees ei tassi üksi ega viska 30, vaid oleme meeskondlikud ja kaitses agressiivsed. Kuna tiimis on lisaks uutele välismaalastele ka uusi eestlasi, siis võtavad asjad natuke aega. Stiil on sarnane, aga potentsiaali mõistes on võimalik eelmise aastaga võrreldes juurde panna. Eks näis, kas õnnestub,“ võttis Kalev/Cramo seisud kokku meeskonna peatreener Heiko Rannula.