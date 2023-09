Jüri Vips teeb ilmselt järgmisel aastal IndyCaris kaasa täishooaja

„Jõudsime viimaste kurvidega liidrite ringi ja kindlustasime tiimile pea miljon dollarit auhinnaraha. Kui me poleks sõitu lõpetanud või kui me oleksime olnud aeglasemad, siis me poleks seda saanud. Korralik tiimi pingutus ning üks mu elu rahuldust pakkuvam sõit. Mootorisport on ilus,“ märkis Vips, kelle vormeli putitamisele kulus õige mitu ringi.