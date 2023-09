Vipsi vallandanud Red Bulli vormelitiimi juhtfiguur esines rassistliku sõnavõtuga

Nimelt leidis Marko, et Sergio Perezi kesistes tulemustes on süüdi mehhiklase päritolu.

„Me teame, et tal on kvalifikatsioonis probleeme ja ta vorm on heitlik. Ta on lõunaameeriklane ning sellepärast pole ta oma peas nii keskendunud kui näiteks Max [Verstappen] või Sebastian [Vettel],“ tõdes Marko möödunud nädalal Servus TV-le antud intervjuus.

Hiljem otsustas austerlane oma väljaütlemise pärast avalikult vabandada: „Ma ei mõelnud seda nii. Tahtsin lihtsalt öelda, et mehhiklastel on võibolla teistsugune mõttelaad kui sakslastel või hollandlastel. Aga kes teab, äkki tal on siis kõik kontrolli all,“ vahendab ESPN.

„Ma proovisin mõista anda, et Sergio tase on olnud tänavu hüplik, aga tegin valesti, et tema päritolu sellega seostasin,“ lisas ta.

Sotsiaalmeedias pakub Markoga seonduv aga endiselt kõneainet ja mitmed inimesed leiavad, et Red Bull peaks talle samamoodi kinga andma nagu Jüri Vipsile, kes eelmisel aastal rassismi tõttu tiimist lahkuma sunniti. Pahameelt valmistas paljudele ka see, et Marko pidas Perezit ekslikult lõunaameeriklaseks.

Red Bull pole intsidenti veel kommenteerinud ning Marko ütles Singapuri etapi eel, et ei soovi antud teemal rohkem küsimustele vastata.