DELFI VIDEO | Kristjan Ilves võeti kummalisel põhjusel võistlustelt maha: see polnudki minu süü

„Nii imelik kui seda ka öelda pole, siis see polnudki minu süü. Seal katsetati (varustuse) kontrollijat, kes tahaks areneda ja jõuda maailmakarika B-sarja. Ta mõõtis minu saapa ekslikult lubatust kõrgemaks. Kui tuli õige kontrollija, osutus kõik määrustepäraseks. Võib-olla oleks pidanud kohe protesti sisse andma ja siis oleks see disklahv olemata jäänud. Nendepoolne bläkk. Aga mul poleks seal nagunii mingit tulemust teha olnud, nii et see selleks,“ meenutas Ilves Austrias juhtunut.