Kristjan Ilves otsustas minna raskema vastupanu teed

Kahevõistluses tähendab see valitseja, norralase Jarl Magnus Riiberi alistamist. „Kui tahta Riiberit võita, tuleb temast paremini hüpata. Mees-mehe-võitluses, kui on head olud ja ta on supervormis, on teda üldse väga keeruline võita. Siis tuleb vaadata allapoole. Nähes teda suvel, siis ta ongi kahevõistluse ulmeinimene. Tema näitajad on nii hüppamises kui ka suusatamises meeletud,“ rääkis edaspidigi Norra koondise juures olev Ilves.