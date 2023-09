Kihlveopettusekahtlus Esiliiga B-s. Jalgpalliliit määras viis jalgpallis tegutsemise keeldu

„Oleme ligi kaks aastat teinud head koostööd politseiga, et kokkuleppemängudega seoses algatatud kriminaalasi kohtusse jõuaks. Järgmisel nädalal toimub esimene kohtuistung, mis on väga oluline samm, sest sellised tegevused peavad jalgpallialase distsiplinaarmenetluse kõrval jõudma ka kohtusse. Mõistetavalt ei saa me praegu avada detailset tausta, kuid saame öelda, et uurimise all olid Esiliiga B tasemel toimunud mängud. Täname politseid ja prokuratuuri hea koostöö eest,“ seisab jalgpalliliidu avalduses.