EELVAADE | Tagasi algpunktis. Noorenduskuuri läbi teinud Viimsi läheb hooajale vastu optimistlikult

„Sarnaselt kahele eelmisele hooajale toome me kindlasti ka tänavu korvpallimaastikule midagi juurde, aga natuke teistmoodi. Varem oli meil turjal tulemuse ootus, aga mõnes mõttes alustasime ja sisenesime liigasse valest otsast – nüüd oleme nii-öelda tagasi algpunktis ning liigume samm-sammult edasi. Mina naudin praegust koosseisu ja väga hea meelega ajame seda asja edasi. Midagi häbeneda meil pole ja on põhjust tulevikku vaadata optimistlikult. Kõik korvpallisõbrad võiksid tulla saali, et näha nende poiste arengut, ja lubame võitluslikkust. Kui saame ka pika juurde, kelle valimine sel hooajal võtnud oodatust kauem aega, siis läheb meie meeskond veel ägedamaks,“ hoidis Viimsi tegevjuht Tanel Einaste uue korvpallihooaja eel positiivset joont.