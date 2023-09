Mistrasse siirdunud koondislane eurosarja debüüdist: sellega kaasneb alati mõnus ärevus

„Eelmisel hooajal Tapaga liitudes uskusin, et see saab olema pikem projekt, kuid väikelinna klubil tekkisid kerged finantsilised probleemid. Meil oli hea kogukonna punt ja suutsime selle väga hästi toimima saada, kuid osad lülid otsustasid uutele jahimaadele minna ja mul ei olnud enam ambitsiooni noorte poistega mängida. Usun, et see on ka neile parem, et nad saavad selle läbi rohkem võimalusi. Arvestades, et elan ise Tallinnas, tekkis suve algul mõte, et otsin mängupaika lähemale ning seetõttu sai ka Mistra selleks valikuks,“ rääkis Lees klubivahetuse tagamaadest.