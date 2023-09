Neljakordne maailmameister ei välista F1 sarja naasmist: peaksin seda varsti tegema, muidu on hilja

„Ma arvan, et kui te oleksite neilt [sõitjatelt, kes tagasituleku tegid] sama asja küsinud, siis oleksid mõned vastanud „Ei!“. Lõpuks tulid nad aga kõik tagasi, nii et ma ei saa seda välistada,“ rääkis neljakordne F1 maailmameister Sky Sportsile antud intervjuus.

„Ilmselt oleks peamine küsimus ajas, sest seda pole lõputult. 36-aastaselt ei saa ma enam öelda, et teen kümne aasta pärast tagasituleku,“ selgitas Vettel.

Hetkel üritab sakslane endale aga muud tegevust leida ning võistlusrajale ta otseselt tagasi ei kipu. „Mul on veel pikk elu ees ja see võib olla tore isegi siis, kui ma ei pigista enam maailma kiireimatest autodest vett välja, sest on ka palju muud, mis naudingut pakub.“