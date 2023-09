Laskesuusakoondis lagunes laiali. Omapäi harjutavate sportlaste toetamine peatati

Eesti laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindinger sõnas kevadel ametisse asudes, et koondisse kuuluvad sportlased peaksid olema võimalikult ühel lainel. Tegelikkuses on aga asjad risti vastupidised, kui Lindinger soovis. Tuntumatest sportlastest treenivad tema juhendamisel üksnes Regina Ermits ja Kristo Siimer. Lisaks on koondise grupis ka Tuudor Palm ning ise oma treeninguid rahastavad Jüri Uha ja Marten Aolaid.