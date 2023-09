Eesti naised võitsid Taanis ajaloolise aerutamisvõistluse

Nagu kodumaisel Võhandu maratonil kipub olema, oli ka Taanis naiste edu võtmeks ülejooks. Kuna toetustiimi abi kasutada ei tohtinud, tegutsesid nad kiireimal võimalikul moel, kallates süstast üleliigse vee välja ja joostes veeskamiskohta, kust sai sõitu jätkata. Kuna samal ajal jäid konkurendid söögipunkti sööma, andis kiire tegutsemine korraliku tõusu üldarvestuses. Ülejooksult väljuti seitsmendal positsioonil ja see taktikaline käik tõi neile teiste naiste kahesüstade ees edumaa.

Tour De Gudenå võistlus toimus esimest korda 1967. aastal. See oli võistlus, kuhu tulid kohale olümpiasportlased ja võistluse korraldamist toetas rahvusvaheline aerutamisföderatsioon (ICF ehk International Canoeing Federation). Aerutamisvõistluse distantsiks oli 120 km, mis oli jagatud kahe päeva peale. Täna on pikim distants 72 km ja võistlust korraldavad aerutamisklubid oma ressurssidega. Võistlejate profiil on liikunud harrastajate suunas, kuna distantsid, mis jäävad alla 100 km, on paljudele harrastajatele jõukohased. Harrastusspordi tase Taanis on kõrge ja aerutamine on seal väga populaarne.