Premium liiga tipud said Tipneri karikavõistlustel kerge loosi

Tipneri karikavõistlustel on seni pidamata viis 1/16-finaali kohtumist, mille seas on Premium liiga meeskondade Pärnu JK Vapruse ja Tallinna FC Flora vaheline vastasseis. Loosi tahtel kohtuvad kõrgeima liiga meeskondadest kaheksandikfinaalis omavahel Nõmme Kalju FC ja Harju JK Laagri, ent potentsiaalseid Premium liiga vastasseise on veelgi, sest Tallinna FCI Levadia kohtub Tallinna JK Legioni ja Tartu JK Tammeka mängu võitjaga.

Tallinna FCI Levadia – Tallinna JK Legion vs. Tartu JK Tammeka võitja

JK Tallinna Kalev – FC Nõmme United

Läänemaa JK – Aruküla FC Vigri

FC Kuressaare – Tallinna FC Flora U21 vs. Tallinna JK Legion II võitja

Tallinna FC Flora vs. Pärnu JK Vaprus võitja – FC Elva

FC Tallinn vs. Viimsi JK võitja – JK Narva Trans

JK Tabasalu vs. Paide Linnameeskond võitja – JK Tallinna Kalev U21

Nõmme Kalju FC – Harju JK Laagri