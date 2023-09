Marek Lemsalu: Häberli küsimus on minu jaoks laualt maas, mängijad peavad end tõestama

„Karol Mets ütles oma kokkuvõttes õigesti – kaitse tuleb korda teha, muud midagi. Täna jääme kahjuks momentidesse pidevalt hiljaks. Väravaid on olnud palju. Ma pole üksikasjalikku analüüsi iga värava puhul teinud, aga väga paljud neist on sellised, mis ei sõltu otseselt sellest, kes jookseb või teeb midagi kiiremini, vaid et kohavalikud on valed,“ suunas Lemsalu teraviku kaitsemängijate positsioneerimisele.