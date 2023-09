Levadia jalgpalliklubi mõisteti pankrotivaidluses õigeks

6. septembril toimus Harju maakohtus kohtuistung, kus Capital Inkasso OÜ taotles Levadialt 2,4 miljonit eurot. Nüüd teatas klubi, et neid mõisteti õigeks ning menetlus on lõpetatud.

FCI Levadia president Viktor Levada on veendunud, et maakohtu otsus jääb jõusse ka juhul, kui Capital Inkasso selle edasi kaebab. „Tegemist on pahatahtliku ja alusetu nõudega, mille taga on kriminaalsetes ringkondades tuntud inimesed,“ ütles Levada.